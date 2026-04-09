У РФ вибухи та пожежа на нафтопроводі: горіла підстанція, є загиблий

Пожежа у РФ / © ASTRA

У Краснодарському краї Росії в ніч проти 9 квітня пролунала серія вибухів у місті Кримськ. Після цього на території одного з підприємств виникла пожежа. Влада регіону повідомила про щонайменше одного загиблого.

Про це повідомляє OSINT-проєкт ASTRA, який проаналізував відео та фото очевидців із місця події.

За даними аналітиків, під удар потрапила Кримська лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС «Кримська») — об’єкт нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів.

Зокрема, зафіксовано займання електропідстанції ПС 110 кВ «Кримська НПС», яка розташована безпосередньо на території станції. Об’єкт належить до структури АТ «Чорномортранснафта».

Як зазначають місцеві ЗМІ, ЛПДС «Кримська» перебуває у віданні Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів, що входить до складу «Чорномортранснафти».

Станція забезпечує транспортування нафти та нафтопродуктів низкою магістральних маршрутів, зокрема:

— «Тихорецьк – Новоросійськ 2,3»

— «Кримськ – Грушова»

— «Кримськ – Краснодар»

— а також нафтопродуктопроводом «Тихорецьк – Новоросійськ 1»

Із ЛПДС «Кримська» сировину транспортують до порту Новоросійська, а також на Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів і масштаб пошкоджень немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними партизанського руху «АТЕШ», у тимчасово окупованому Криму російська система протиповітряної оборони зазнає серйозних втрат після ударів Сил оборони України.

Повідомляється, що серія точних атак призвела до знищення або виведення з ладу комплексів С-400 і «Панцир», через що окупанти не встигають відновлювати систему ППО.

За інформацією джерел, під удар потрапили позиції від Джанкоя до Євпаторії та Чорноморського, а для закриття прогалин російське командування змушене залучати до ППО непідготовлених осіб.

Партизани також зазначають, що дані про нові позиції та переміщення техніки передаються Силам оборони України.