У РФ вирують пожежі після оголошення ракетної загрози: прилетіло біля аеродрому (відео)

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У Воронежі (Росія) частина міста залишилася без електропостачання на тлі повідомлень про ракетну атаку на місцевий аеродром.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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За попередніми даними, по місту прилетіли три ракети, на місцях виникли пожежі.

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Йдеться про удар по аеродрому «Балтимор», який пов’язаний із базуванням фронтових бомбардувальників Су-34. Дані про можливі пошкодження військової інфраструктури чи причетність удару до знеструмлення частини міста наразі перевіряються.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про «загоряння сухої трави». Він стверджує, що «уламки збитих цілей» упали на відкритій території у передмісті Воронежа.

Нагадаємо, у Росії було зафіксовано удари по стратегічних об’єктах у Нижньогородській області та Пермському краї, під Москвою працювала ППО. Під прицілом опинилися ключовий датацентр податкової служби та один із найбільших хімічних заводів РФ.

Дата публікації 15:04, 23.10.26 Кількість переглядів 9 У Воронежі повідомляють про ракетний удар по аеродрому - відео

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