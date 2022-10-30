У РФ є своя "брудна бомба": вулиці міста-мільйонника затопило фекаліями, росіяни залишились без води

У місті Волгоград, що в Росії, у заплаві річки Цариця прорвало каналізаційний колектор. Через це вулиці міста затопило фекаліями, а жителі міста сидять без води.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російські пропагандисти бідкаються, що через прорив каналізаційного колектора місто-мільйонник почали заливати фекалії. Прорив зруйнував парк у Волгограді, ремонт якого обійшовся у 140 мільйонів рублів.

Каналізаційні стоки утворили у місті величезні вирви. Російські комунальники нарікають, що таку аварію складно швидко усунути, а тому для цього знадобиться багато часу.

Жителі Волгограда ж скаржаться на нестерпний сморід та брак води. Спочатку їм все підвозили на автомобілях, проте зараз водовозів майже немає. Також мешканці двох районів міста залишились без опалення, оскільки через аварії котельні працюють на мінімальних температурах.

Фото: російські пропагандисти

Фото: російські пропагандисти

Російські терористи знищують українську критичну інфраструктуру

Російські терористи ймовірно хочуть, щоб українці жили так само погано, як і вони, а тому знищують критичну інфраструктуру, запускаючи по ТЕС та підстанціях свої ракети.

Через постійні ракетні обстріли у Києві запровадили віялові відключення електрики. Схожі вимкнення тривають також майже по всій Україні.

Вночі 23 жовтня російські війська обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, поранено цивільного.

Водночас росіяни придумали фейк про "брудну бомбу". Російський міністр Шойгу навіть почав обдзвонювати своїх іноземних колег та заявляти, що Україна нібито на своїй території готує провокацію, щоб звинуватити у цьому Росію. Проте він брехні агресора уже настільки усі втомились, що не повірили РФ.

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