У РФ за підозрілих обставин помер співробітник військової компанії Сербії: Вучич очікує пояснень

У Москві помер представник компанії Jugoimport SDPR Радомір Куртич

У Росії за загадкових обставин помер представник компанії Jugoimport SDPR Радомір Куртич. Його виявили мертвим 17 листопада 2025 року на вулиці у Москві.

Про це повідомляє Blic.

Деталі про смерть серба Радомір Куртича у Москві

Зазначається, що Радомір Куртич перебував у Москві другий термін як представник «Югоімпорт СДПР». Комісія підприємства відвідала офіси в Москві та виявила, що там зникла велика кількість документів, а також жорсткі диски з комп’ютерів.

Влада Сербії чекала на висновки судово-медичної експертизи від російської влади, втім так їх і не отримала. Слідчі органи Росії не надали жодної офіційної інформації про подію сербській стороні.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що не можна нікого звинувачувати, поки не буде вагомих доказів.

«Але ми вимагаємо всю необхідну інформацію від представників РФ та російської державної безпеки», — завершив він.

Раніше у Росії помер радянський та російський вчений Валеріан Соболєв, який займався розробкою ракетного озброєння. У РФ його називали «легендою оборонної промисловості». Зокрема, він працював над створенням самохідних пускових установок і наземного обладнання для стратегічних ракетних комплексів із міжконтинентальними балістичними ракетами «Темп-2С».

Також вчений очолював конструкторські роботи зі створення пускових систем для мобільних ракетних комплексів «Піонер», «Піонер-3», «Іскандер» і рухомого ґрунтового комплексу з МБР «Тополь».

Росіянину було 88 років. Причиною смерті, за даними росЗМІ, стала хвороба.