У РФ заявили про нову атаку дронів на Москву, у Собяніна переполох: що відомо

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

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Російська влада знову повідомила про збиття двох безпілотників над Москвою.

Про це заявив мер столиці РФ Сергій Собянин.

Собянін, у найкращих «традиціях» російських чиновників одразу ж заявив про «знищення» безпілотників «непереможною» ППО Росії.

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На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Росія регулярно повідомляє про «успішне» перехоплення БПЛА над своєю територією, особливо над Москвою. Однак, чомусь місцеві все частіше жаліються на «прильоти» в регіоні та країні.

Наразі подробиці інциденту та можливі наслідки падіння уламків уточнюються.

Атака безпілотників у «сакральний» день для Путіна — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня Росія зазнала масштабної атаки сотнями безпілотників, яка охопила регіони від Москви до Татарстану і призвела до ураження стратегічних підприємств російського ВПК.

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Зокрема, у Самарській області під ударом опинився хімзавод «Тольяттікаучук», який виробляє компоненти для військових шин і пального, а в татарстанському Нижньокамську дрони атакували комплекс «Нижньокамськнафтохім», де спалахнула ключова установка первинної нафтопереробки АВТ-8.

Попри заяви Міноборони РФ про нібито збиття 231 безпілотника, у кількох регіонах запроваджували план «Килим» та закривали аеропорти, а в самій Москві через загрозу повітряних ударів вперше за 23 роки скасували традиційний святковий концерт на Красній площі, поспіхом перенісши захід у закрите приміщення.

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