У РФ заперечують, що порушили повітряний простір Естонії

Винищувач Міг-31 / © Фото із соціальних мереж

У Росії спростували звинувачення у порушенні повітряного простору Естонії, заявивши, що польоти винищувачів відбувалися за правилами та не перетинали кордони інших держав.

Міністерство оборони Росії заявило, що три винищувачі МіГ-31 19 вересня здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградській області.

Росіяни наголосили, що літаки не відхилялися від узгодженої повітряної траси та «повітряний простір Естонії не порушували».

«Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані більше трьох кілометрів від острова Вайндло», — заявили у Міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками.

Ми раніше інформували, що у Міноборони РФ рапортували, що відпрацьовували удари «Кинджалами» по НАТО.