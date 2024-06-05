У РФ запропонували завдати ядерного удару по Нідерландах, щоб "поставити Європу на коліна"

На російському ТВ знову погрожують ядерною зброєю Заходу.

Російський депутат Держдуми Андрій Гурульов запропонував завдати ядерного удару по Нідерландах, щоб "поставити Європу на коліна".

Про це він заявив в етері шоу пропагандиста Володимира Соловйова.

Депутат заявив, що 50–60% забезпечення Європи вуглеводнями знаходиться в Нідерландах, тому по них треба завдати ядерного удару.

"Уявляєте у Голландії на узбережжі. У військових це називається жирна ціль. Ми чудово розуміємо, як завдати критично неприйнятних збитків, щоб Європа стала на коліна. Причому це справа одного дня. З мінімальною витратою ядерного боєприпасу", - заявив депутат.

Щоправда, він, чомусь, не припускає, що у відповідь може полетіти ядерна ракета на Москву, яка зруйнує російську столицю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США здійснили тестовий запуск ракети, яка здатна дістати Кремль.

Крім того, ми раніше інформували, що Соловйов впав у істерику через "ядерку" України.

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