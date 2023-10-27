У РФ заявили про нібито перехоплення українського безпілотника над Курською областю

У повідомленні вказується що безпілотник був нібито збитий 26 жовтня о 21:00.

Російське Міноборони заявило про нібито перехоплення українського безпілотник над Курською областю.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони РФ.

У відомстві заявили, що чергові засоби протиповітряної оборони Росії нібито перехопили український безпілотник над територією Курської області біля населеного пункту Курчатов.

У повідомленні вказується що безпілотник був нібито збитий 26 жовтня о 21:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країна-агресорка Росія вже четверту добу поспіль атакує Хмельницьку область.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники намагаються розширити та диверсифікувати свій арсенал БпЛА, ракет та керованих бомб.

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