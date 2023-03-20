У РФ заявили про появу стратегічних бомбардувальників США біля їхнього держкордону

У Росії були змушені підняти винищувач Су-35.

У оборонному відомстві країни-агресорки Росії заявили про появу стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США. Нібито їх помітили над Балтикою, вони летіли до держкордону РФ.

Про це пишуть російські ЗМП.

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У відомстві заявили про два винищувачі, яких начебто зафіксували російські засоби ППО. Для ідентифікації та недопущення порушення держкордону піднімався винищувач Су-35.

"Іноземні військові літаки, виявлені над акваторією Балтійського моря, не порушили державний кордон Росії. Політ Су-35 виконувався у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору", - запевнили у Міноборони держави-терористки.

Як видно із порталу Flightradar24, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі, американський бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress робив круги над Балтійськими країнами.

Фото: скрин у відео

Нагадаємо, 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією. Тод цей інцидент неабияк налякав жителів Росії.

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