У РФ заявили про "знищення" бійців ГУР та СБУ: пропагандист викрив Міноборони у брехні

Російський пропагандист Єгор Гузенко ("Тринадцятий") викрив Міноборони РФ у відвертій брехні, коментуючи інформацію про "знищення іноземних військових та співробітників ГУР, СБУ" під час атаки по Харкову 31 грудня.

Відповідні скрини опублікував український журналіст Денис Казанський.

У коментарях до допису у телеграм-каналі Гузенко із посиланням на власну агентуру у Харкові написав: "Конашенко всіх переміг високоточним "пізд*жом". Ось і вся "відповідь". Всі заяви про "знищення іноземних військових" - це відверта брехня".

На цю коментарі звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

"Навіть російський окупант Єгор Гузенко не вірить д*білам з Міноборони РФ", - зазначив він.

Російський пропагандист викрив на брехні Міноборони РФ. Скрин

Нагадаємо, у РФ заявили про "ураження бійців Kraken" під час атаки на Харків 31 грудня. На це відреагували у ГУР та у підрозділі.

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