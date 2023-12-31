У РФ заявили про "знищення" бійців ГУР та СБУ: пропагандист викрив Міноборони у брехні

Російський пропагандист назвав заяви Міноборони РФ "високоточним пізд*жом".
Російський пропагандист Єгор Гузенко ("Тринадцятий") викрив Міноборони РФ у відвертій брехні, коментуючи інформацію про "знищення іноземних військових та співробітників ГУР, СБУ" під час атаки по Харкову 31 грудня.
Відповідні скрини опублікував український журналіст Денис Казанський.
У коментарях до допису у телеграм-каналі Гузенко із посиланням на власну агентуру у Харкові написав: "Конашенко всіх переміг високоточним "пізд*жом". Ось і вся "відповідь". Всі заяви про "знищення іноземних військових" - це відверта брехня".
На цю коментарі звернув увагу український журналіст Денис Казанський.
"Навіть російський окупант Єгор Гузенко не вірить д*білам з Міноборони РФ", - зазначив він.
Нагадаємо, у РФ заявили про "ураження бійців Kraken" під час атаки на Харків 31 грудня. На це відреагували у ГУР та у підрозділі.
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