У РФ заявили, що "мають право" завдавати ядерних ударів по території Польщі: у Варшаві відреагували

У Варшаві кажуть, що таким шантажем Кремль намагається домогтися м'якої реакції на дії проти України.

Російські пропагандисти знову погрожують Польщі ядерною атакою.

Про це заявив уповноважений представник уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарін.

За його даними, із відповідною погрозою виступив "військовий експерт" Костянтин Сівков. Жарін процитував пропагандиста Сівкова, який заявив, що мовляв, російські військові "мають право" завдавати ядерних ударів по території Польщі, "якщо польська влада проводитиме "агресивну політику" щодо Москви та Білорусі, загрожуватиме їхній безпеці та суверенітету".

"Сівков за прикладом своїх кремлівських господарів загрожує світові готовністю Росії застосувати руйнівну ядерну зброю в регіоні, що матиме катастрофічні наслідки для людства", - сказав польський посадовець.

У цьому контексті Жарін також нагадав нещодавню заяву колишнього російського генерала Андрія Гурулова із путінської партії "Єдина Росія", який закликав до підготовки мобілізаційних заходів на випадок зіткнення з поляками. За його словами, пропагандистські заходи на цю тему є елементом спроби залякати західні суспільства.

"Поширюючи бачення ядерної війни, Кремль намагається домогтися підпорядкування Заходу та м'якої реакції на дії Росії проти України", - резюмував він.

Нагадаємо, кількома тижнями раніше путінський прислужник і головний російський пропагандист Володимир Соловйов знову почав погрожувати Польщі буцімто "взяттям Варшави". Пропагандист РФ заявив, що в умовах масованих постачань важкої військової техніки із Заходу Україні для Росії, мовляв, "відкрилися нові можливості". За словами Соловйова, буцімто західні країни "голі і їм можна вдарити у тил".

Як повідомлялося, Польща сформує на своєму східному кордоні ще одну піхотну дивізію, яка буде посилена танками з США та Південної Кореї.

Ці плани Польщі державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович назвав "агресивним кроком".

Тим часом у Польщі заявили про високу ймовірність війни за своєю участю.

І взялися серйозно модернізувати армію, щоб "відлякати агресора".

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