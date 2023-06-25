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У РФ заявили, що не порушують договір про нерозповсюдження ядерної зброї, розміщуючи її у Білорусі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У РФ заявили, що не порушують договір про нерозповсюдження ядерної зброї, розміщуючи її у Білорусі

У РФ не бачать порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї, розмішуючи її у Білорусі / Фото: Getty Images

У МЗС РФ сказали, шо Москва збереже за собою контроль над ядерною зброєю.

Голова МЗС РФ Сергій Лавро заявив, що Росія сама буде керувати ядерною зброєю, яка буде розташована на території Білорусі.

Про це інформує пресслужба МЗС РФ.

Таким чином, на думку Лаврова, Росія не порушує домовленостей щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ні Мінськ, ні Москва жодним чином не порушують жодного міжнародного зобов’язання, у тому числі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми зберігаємо контроль над зброєю, яка буде розміщена на території нашого союзника", — заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО може реалізувати проєкт резолюції Сенату США, який зареєстрували демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем, щодо вступу у війну з Росією, якщо вона застосує ядерну зброю проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що країни НАТО повинні вважати нападом на Альянс застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

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Дата публікації
Перегляди
53
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