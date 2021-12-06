У РФ заявили, що їхній пасажирський лайнер вимушено змінив курс через літак НАТО: деталі інциденту

У РФ заявили, що їхній пасажирський лайнер вимушено змінив курс через літак НАТО: деталі інциденту

"Росавіація" готує дипломатичний протест через польоти Альянсу. У НАТО поки що не відреагували на цей інцидент.

У Росії заявили, що лайнер "Аерофлоту" зі 142 пасажирами на борту, який виконував рейс із Тель-Авіва до Москви, змінив ешелон через літак-розвідник НАТО.

Про це повідомляє ВВС-Україна.

Інцидент стався 4 грудня. У "Росавіації" заявили, що один із двох НАТОвських літаків-розвідників Bombardier CL600 "хаотично" літав над Чорним морем і "небезпечно наблизився до пасажирського рейсу "Аерофлоту". За словами відомства, Bombardier перетнув цивільний повітряний коридор під час різкого зниження.

Диспетчери дали команду цивільному літаку знизитися на 500 метрів та зайняти безпечніший ешелон.

Нібито екіпаж літака НАТО не відповів на запити російських органів обслуговування повітряного простору.

В "Аерофлоті" додали, що в момент розходження екіпаж пасажирського Airbus спостерігав повітряне судно Альянсу візуально.

У цей же час у районі Чорного моря мав пролітати пасажирський літак Мальти, що прямував із Сочі до Скоп'є, Північна Македонія. Його маршрут також довелося змінити.

"Росавіація" нарікає, що посилення інтенсивності польотів літаків НАТО біля кордонів РФ "створює ризики небезпечних інцидентів щодо цивільних літаків". Наразі російське авіаційне відомство готує дипломатичний протест через польоти Альянсу.

У НАТО поки що не відреагували на цей інцидент.

Раніше повідомлялося, що Росія підняла в повітря винищувачі через американські літаки над Чорним морем.

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