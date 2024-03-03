У РФ зек-вагнерівець зґвалтував дівчину і спалив чужу машину, щоби замести сліди

У Росії судимий зек-вагнерівець зґвалтував дівчину та спалив машину. Раніше він уже був судимий за зґвалтування та вбивство.

У російському Кірові зек-вагнерівець зґвалтував дівчину, а потім підпалив машину, в якій це сталося, аби замінити сліди.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Він уже був судимий за зґвалтування та вбивство.

Також читайте У Росії тричі судимого зека запросили провести урок мужності у молодших класах: відео

Вагнерівець завів 22-річну жертву за гаражі та посадив у чужу припарковану машину. Там "герой СВО" її зґвалтував, проте ненадовго відволікся, і дівчина втекла. У спробі замість сліди він спалив ВАЗ, в якому сталося зґвалтування.

2013 року чоловіка вже засудили за зґвалтування, а 2019 року — за вбивство. Після 2022-го зек був завербований ПВК "Вагнер" та вирушив на війну проти України. "Вагнерівцю" вдалося вижити і після закінчення терміну "контракту" він звільнився.

Наразі "героя СВО" заарештовано, на нього порушили кримінальну справу за статтею "Згвалтування".

Нагадаємо, в РФ зек-вагнерівець, засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни і зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

Раніше стало відомо, що в РФ зека, який розчленував свою співмешканку, помилували за те, що він три місяці провоював проти України.

Читайте також: