У РФ жінка викрала 7-річну дівчинку для коханця-педофіла: той зґвалтував дитину і викинув її з вікна 

У Росії 28-річна жінка з дитмайданчику викрала дитину для свого коханця-педофіла.
Чоловік жорстоко зґвалтував 7-річну дівчинку та викинув її з другого поверху.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
Інцидент стався у місті Курильськ Сахалінської області РФ. Там 28-річна жінка з дитячого майданчика викрала 7-річну дівчинку. Вона привела дитину до квартири та віддала її своєму співмешканцю. 46-річний чоловік жорстоко зґвалтував дівчинку та викинув її з другого поверху.
Дитину госпіталізували, її вдалось врятувати. Парочку затримали. Повідомляється, що чоловік уже був у місцях позбавлення волі через зґвалтування.
Нагадаємо, у столиці держави-агресорки продавчиня викликала поліцію, бо їй не сподобалось, що її клієнт був українцем.
Читайте також:
- Болгарія не вестиме переговори з "Газпромом" щодо нових контрактів
- У Міноборони показали "Бавовнятко", яке палить бази окупантів
- Крикнула "Азов-сила" і спалила авто начальника Генштабу ЗС РФ: родичі кажуть, що жінку загіпнотизувала СБУ