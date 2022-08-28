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У РФ жінка викрала 7-річну дівчинку для коханця-педофіла: той зґвалтував дитину і викинув її з вікна 

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У РФ жінка викрала 7-річну дівчинку для коханця-педофіла: той зґвалтував дитину і викинув її з вікна 

Фото: Google

У Росії 28-річна жінка з дитмайданчику викрала дитину для свого коханця-педофіла.

Чоловік жорстоко зґвалтував 7-річну дівчинку та викинув її з другого поверху. 

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza. 

Інцидент стався у місті Курильськ Сахалінської області РФ. Там 28-річна жінка з дитячого майданчика викрала 7-річну дівчинку. Вона привела дитину до квартири та віддала її своєму співмешканцю. 46-річний чоловік жорстоко зґвалтував дівчинку та викинув її з другого поверху. 

Дитину госпіталізували, її вдалось врятувати. Парочку затримали. Повідомляється, що чоловік уже був у місцях позбавлення волі через зґвалтування. 

Нагадаємо, у столиці держави-агресорки продавчиня викликала поліцію, бо їй не сподобалось, що її клієнт був українцем.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
14к
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