У Росії 28-річна жінка з дитмайданчику викрала дитину для свого коханця-педофіла.

Чоловік жорстоко зґвалтував 7-річну дівчинку та викинув її з другого поверху.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Інцидент стався у місті Курильськ Сахалінської області РФ. Там 28-річна жінка з дитячого майданчика викрала 7-річну дівчинку. Вона привела дитину до квартири та віддала її своєму співмешканцю. 46-річний чоловік жорстоко зґвалтував дівчинку та викинув її з другого поверху.

Дитину госпіталізували, її вдалось врятувати. Парочку затримали. Повідомляється, що чоловік уже був у місцях позбавлення волі через зґвалтування.

Нагадаємо, у столиці держави-агресорки продавчиня викликала поліцію, бо їй не сподобалось, що її клієнт був українцем.

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