У РФ злякалися американського БПЛА, який наближався до Криму, та підняли винищувач

Окупанти заявляють, що дрон самостійно "виконав розворот" від берегів Криму.

У Росії заявили, що піднімали винищувач Су-27 через наближення до окупованого Криму американського розвідувального БПЛА RQ-4B "Global Hаwk" ВПС США.

Про це інформує Міноборони країни-агресорки РФ.

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"15 жовтня 2023 року російськими засобами контролю повітряного простору над акваторією Чорного моря було виявлено повітряну мету, що наближається до "державного кордону Російської Федерації". Для впізнання повітряної мети та недопущення порушення "державного кордону Російської Федерації" у повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових протиповітряної оборони сил", - йдеться у повідомленні.

Як заявляють у Росії, під час наближення російського винищувача розвідувальний БПЛА виконав розворот від берегів Криму.

Нагадаємо, вранці 15 в окупованому Севастополі пролунали вибухи, які було чутно у центрі та півночі міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 за 15 жовтня: окупанти намагаються ПРОРВАТИ оборону!

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