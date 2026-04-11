У РФ знову атакували нафтопровідну станцію "Кримська" що відомо

Атака на РФ / © фото з соцмереж

У місті Кримськ Краснодарського краю Росії в ніч проти 11 квітня повторно зазнала атаки лінійна виробничо-диспетчерська станція “Кримська”.

За наявною інформацією, йдеться про об’єкт нафтопровідної інфраструктури РФ — ЛПДС “Кримська”, яка входить до системи магістральних нафтопроводів і належить компанії “Транснефть”.

Наразі офіційних коментарів щодо наслідків атаки, можливих пошкоджень чи постраждалих не оприлюднено. Також уточнюється інформація про масштаби ураження об’єкта.

Нагадаємо, раніше цей об’єкт уже зазнавав атак, після яких повідомлялося про пожежі та пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем паралізували роботу стратегічного підприємства, яке забезпечувало бронею російське танкове виробництво. Ціллю став Алчевський металургійний комбінат — один із ключових промислових гігантів, що працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.