У РФ зростає невдоволення політикою Путіна та перебігом війни: подробиці

Російські політики та бізнесмени дедалі більше незадоволені Путіним через затяжну війну та проблеми в економіці. Його оточення втрачає віру в керівника, а сам він опиняється в ізоляції. Водночас розвідка та внутрішні джерела кажуть, що Путін усе одно збирається воювати далі.

Про це йдеться у матеріалі видання The Guardian.

Пов’язаний із кремлівськими колами представник бізнес-еліти підтвердив журналістам, що настрої всередині керівництва РФ суттєво змінилися через неефективність військової кампанії та падіння економічних показників.

«Цього року серед еліт безумовно відбулася зміна настроїв… є глибоке розчарування в Путіні», — зазначив представник.

За словами джерела, у вищих ешелонах російської влади фіксують відсутність бачення майбутнього та поступове припинення публічної підтримки дій лідера його колишніми захисниками.

«Ніхто не вірить, що завтра все раптово зруйнується. Але зростає усвідомлення того, що продовжують прийматися абсолютно безглузді, саморуйнівні рішення. Люди, які колись захищали Путіна, більше цього не роблять. Будь-яке відчуття майбутнього зникло», — запевнив співрозмовник.

Попри внутрішній тиск, слабшання рейтингів схвалення та критику навіть з боку лояльних прокремлівських коментаторів, позиція російського президента щодо війни в Україні залишається без змін.

За інформацією осіб, які знайомі з ходом закритих обговорень у Кремлі, наразі ключовим пріоритетом для Путіна залишається повна окупація Донецької та Луганської областей. Джерела зазначають, що він розраховує виконати це завдання найближчим часом, попри оцінки аналітиків про необхідність років для досягнення такої мети за теперішніх темпів просування.

«Він залишається зосередженим на Донбасі. Він не має наміру відступати, не досягнувши цієї мети», — зазначив співрозмовник.

Разом із тим представники європейських розвідувальних служб наголошують, що залишається невідомим, наскільки реалістичну картину ситуації на фронті та в економіці отримує сам Путін від свого військового керівництва та спецслужб. Додатковим фактором продовження бойових дій називають втрату віри російського лідера в те, що Дональд Трамп зможе примусити Україну до територіальних поступок.

Повідомляється, що у разі досягнення проміжних цілей на Донбасі та потенційного послаблення української оборони, наміри Кремля можуть розширитися до просування російських військ за річку Дніпро для захоплення інших українських територій.

