У РФ зростає невдоволення війною: що натомість планує робити Путін

У Росії зростає втома від війни / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно визнав, що українські далекобійні удари створюють проблеми для РФ. Він спробував продемонструвати реакцію на занепокоєння російського суспільства, яке хоче комфорту під час війни.

Утома росіян від війни почала зростати, адже після багатьох років бойових дій громадяни РФ вперше побачили, що це таке. Однак Путіну байдуже на занепокоєння свого народу. Про це пише Financial Times.

Росіяни кажуть, що втомилися від війни: як реагує на це Путін

Усього за кілька тижнів інтенсивних далекобійних ударів ЗСУ по Росії її громадяни вже почали відчувати втому від війни. Росіяни почали записувати відео з питаннями — «коли ж це все закінчиться?». Але найчастіше вони не уточнюють, що саме має закінчитися і чому почалося.

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Путін спробував відреагувати на запити суспільства, однак його слова не змогли приховати цілковиту зосередженість на вторгненні та намір завершити його лише на максималістських умовах, які є неприйнятними для Києва.

Намір Путіна продовжувати війну попри суспільне невдоволення оголила дилему напередодні вересневих парламентських виборів у РФ: продовжувати ізолювати себе від наслідків війни чи зіткнутися з ними у спробі підтримати правлячу партію.

Зазвичай росіяни спрямовували свій гнів на «Єдину Росію», а не на самого Путіна. Рейтинг схвалення партії зараз коливається в районі 35%.

Цього року Кремль пішов на нетиповий крок і вирішив тісніше пов’язати Путіна з партією. На недільному з’їзді «Єдина Росія» розвісила плакати із гаслами «Бути за Путіна — це базовий мінімум» та вперше з 2007 року назвала себе «партією президента».

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Наразі на моральний дух росіян впливають українські удари по тилах, відсутність бензину на заправках та масштабні вимкнення інтернету. Тому заяви Путіна про «неминучу перемогу у СВО» починають усе більше дратувати людей.

Рівень довіри до Путіна впав до 69% — найнижчого показника з початку війни 2022 року. Про це свідчать дані фонду, що лояльний до Кремля. Дослідження проводили одразу після наймасштабнішого удару дронів по Москві.

Спроби російського президента заспокоїти людей звучать ніби мантра, в якій він намагається переконати радше себе, що все гаразд, — каже московський політичний аналітик Андрій Колесніков. Аналітик додає, що Путін не піде на жодні поступки, що зашкодять його репутації, тому що він сповнений образи та рішучості боротися будь-якими необхідними способами.

На гнів росіян не реагують, адже не бачать у людях загрози. Росіяни продовжать обурюватися. Західні аналітики вважають майбутні російські парламентські вибори важливим барометром суспільного невдоволення.

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Російський автор Іван Філіппов вважає зміну стратегії щодо «Єдиної Росії» ознакою посилення ізоляції Путіна.

«Це 2026 рік. Фронт — це глухий кут м’ясорубки, країна стоїть у черзі за бензином, ракети та безпілотники щодня вражають нафтопереробні заводи та заводи зброї, а Крим майже став островом. За таких умов зробити Путіна обличчям найнепопулярнішої партії в країні, яка тоне, — це незрозуміле рішення, яке могла б прийняти лише людина, яка живе в паралельній реальності».

У російських владних колах сподіваються перечекати хвилю суспільного невдоволення і повернутися до своїх планів.

Як росіяни зубожіли через війну проти України

Нагадаємо, повномасштабна війна РФ проти України та мілітаризація російської економіки спровокували зубожіння населення Росії. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 81% росіян наразі змушені економити на продуктах, відмовляючись від м’яса, риби та фруктів на користь дешевих сурогатів.

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Так, 82% громадян РФ економлять на одязі, купуючи дешеві китайські підробки або взагалі відмовляються від оновлення гардероба. Крім того, більшість опитаних (61%) перестала ходити до ресторанів, а багато хто відмовився від купівлі готової кави та перейшов на домашню їжу в «лоточках».

При цьому російська пропаганда цинічно перекладає провину за фінансові труднощі на самих громадян, транслюючи тезу про їхнє «невміння заробляти». В результаті більшість росіян досі не пов’язує падіння рівня свого життя з агресивною політикою Кремля, санкціями чи ізоляцією.

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