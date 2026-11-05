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ТСН у соціальних мережах

Рязанський НПЗ

Рязанський НПЗ / © Exilenova+

Дата публікації
Категорія
Світ
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Рязанський НПЗ

У Рязані після вибухів спалахнули пожежі: повідомляють про атаку на НПЗ і склад Wildberries

У промзоні російської Рязані помітили кілька осередків займання, а повідомлення про атаку на логістичний склад Wildberries поки попередні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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У ніч проти 5 листопада в російській Рязані пролунала серія вибухів. У Telegram-каналах повідомили про атаку безпілотників на місцевий нафтопереробний завод і оприлюднили кадри, на яких видно кілька осередків займання в промисловій зоні.

Про це пише Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів.

Також у Telegram повідомили про пожежу на території логістичного складу Wildberries, який, за попередньою інформацією, міг зазнати атаки. Масштаби пожежі та можливих пошкоджень поки невідомі.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області.

Раніше ми писали, що завдяки точним ударам по критично важливих і важкозамінних вузлах переробки російської нафти Україна вивела з ладу суттєву частину російських НПЗ, а західні санкції та величезна територія РФ унеможливлюють їх швидкий ремонт і захист.

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