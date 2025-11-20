У Рязані пролунали понад 10 вибухів

Рязань / © із соцмереж

Уночі жителі Рязані та Рязанської області повідомили про серію вибухів над містом. За даними місцевих Telegram-каналів, над регіоном начебто активно працюють сили протиповітряної оборони, вже зафіксовано збиття кількох повітряних цілей.

Як розповіли місцеві мешканці виданню SHOT, гучні вибухи почали лунати після 3-ї години ночі та періодично тривають досі. За їхніми словами, загалом було чутно приблизно десяток потужних вибухів у різних районах міста.

Станом на цей момент офіційних повідомлень про наслідки атаки, можливі руйнування чи постраждалих російська влада не оприлюднила.

Нагадаємо, СБУ та інші Сили оборони України у ніч проти 14 листопада уразили порт «Новоросійськ» у Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини в однойменному місті.