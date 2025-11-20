- Дата публікації
У Рязані пролунали понад 10 вибухів
Уночі над Рязанню та в області пролунала серія вибухів, місцева ППО начебто збиває повітряні цілі, але офіційні дані щодо наслідків поки відсутні.
Уночі жителі Рязані та Рязанської області повідомили про серію вибухів над містом. За даними місцевих Telegram-каналів, над регіоном начебто активно працюють сили протиповітряної оборони, вже зафіксовано збиття кількох повітряних цілей.
Як розповіли місцеві мешканці виданню SHOT, гучні вибухи почали лунати після 3-ї години ночі та періодично тривають досі. За їхніми словами, загалом було чутно приблизно десяток потужних вибухів у різних районах міста.
Станом на цей момент офіційних повідомлень про наслідки атаки, можливі руйнування чи постраждалих російська влада не оприлюднила.
Нагадаємо, СБУ та інші Сили оборони України у ніч проти 14 листопада уразили порт «Новоросійськ» у Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини в однойменному місті.