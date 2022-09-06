У Римі на 450 євро оштрафували туриста, який їв морозиво на сходах фонтану

55-річного туриста із Америки, який присів поїсти морозива на сходах Fontana dei Catecumeni у Римі, місцева поліція оштрафувала на 450 євро.

Про це пише The Guardian.

Також зазначається, що чоловік тримав у руках пиво.

Побудований 1589 року, фонтан є популярним місцем, де люди збираються вночі, але у п'ятницю його закрили та обгородили, щоб ніхто не сидів на сходах.

Повідомляється, що огороджувальну стрічку пізніше зняли, і чоловік не знав, що він порушує правила. За повідомленням ЗМІ, чоловік відмовився відійти від фонтану, коли його попередила поліція, тому у відповідь вони оштрафували його.

Чоловік сказав, що не знав, що порушує заборону їсти, пити та сидіти біля фонтанів Риму. Ці правила були запроваджені тодішньою очільницею міста Вірджинією Раггі 2017 року, коли вона намагалася відновити "норми пристойності" в італійській столиці.

Обмеження навіть скасували римський звичай розвішувати білизну для сушіння між сусідніми будинками.

Нагадаємо, у Канаді жінка за три дні "наїздила" на прокатному авто 36 тисяч км та отримала рахунок у вісім тисяч доларів.

Читайте також: