У Римі на похороні неонацистки труну загорнули у свастику (фото)

У Римі на похороні неонацистки труну загорнули у свастику (фото)

Інцидент обурив італійську громадськість та єврейську спільноту Риму.

У Римі прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту з труною, загорнутою в нацистський прапор. Інцидент трапився на похороні учасниці ультраправої групи Forza Nuova ("Нова сила").

Про це інформують Corriere della Sera та The Guardian.

Похорон 44-річної Алессії Аугелло відбувся 10 січня. Біля входу церкви труну загорнули у прапор зі свастикою, а учасники процесії використали римський салют.

Кілька десятків ультраправих бойовиків, які були на похороні, уже ідентифіковані поліцією. Наразі італійські правоохоронці хочуть виявити організаторів ініціативи.

Corriere della Sera

Родичі померлої відмежувалися від інциденту, заявивши, що про цей факт їх не попередили.

"Ми повністю відмежовуємося від подій, що відбулися під церквою, про які ми не знали і які навіть сама Алессія не схвалила б. Ми б ніколи не дозволили того, що відбулося", — зазначила тітка померлої.

Священники місцевої католицької церкви також заявили, що не знали про прапор, і не давали на це дозволу. Використання свастики вони назвали "серйозним, образливим і неприйнятним експлуатуванням ідеології".

Деякі італійські політики закликали повністю заборонити діяльність ультраправих організацій, а їхніх лідерів притягнути до відповідальності.

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"Фото труни, загорнутої в тканину зі свастикою, з’явилося в той день, коли ми звернулися до уряду з проханням реалізувати пропозицію про розпуск неонацистських організацій, – пише в Twitter член Палати депутатів Італії від Демократичної партії Андреа Касу.

Єврейська спільнота Риму висловила обурення тим, що подібні події все ще можуть статися через понад сім десятиліть після закінчення Другої світової війни та падіння фашистської диктатури в Італії.

"Неприпустимо, щоб прапор зі свастикою все ще можна було демонструвати публічно в наш час, особливо в місті, де нацисти та їхні фашистські колаборанти депортували євреїв", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після рейду на єврейський квартал Риму 16 жовтня 1943 року понад 1000 євреїв італійської столиці були депортовані, насамперед до табору смерті Освенцім в окупованій нацистами Польщі. Лише 16 з них повернулися додому.

Раніше повідомлялося, що у центрі Львова Простір Синагог розмалювали свастикою.

Нагадаємо, що у Німеччині 96-річна Ірмгард Фурхнер, яка працювала секретаркою коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, зникла перед початком суду. Її вдалося затримати через декілька годин після втечі.