У Римі почали відловлювати диких кабанів, що тероризують місто

Тварин заманюють їжею у спеціальні пастки.

У Римі почали відловлювати диких кабанів, які тривалий час тероризують місто.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 жовтня.



Природоохоронні служби заманюють тварин їжею у спеціальні клітки-пастки. Звірі заходять всередину, а за ними наглухо зачиняються двері. Старших одразу відправляють на бійню. А молодшим дають підрости. Єгері запевняють: іншого способу немає, адже єдиний природній ворог кабанів – це вовки, яких в околицях Риму майже не лишилося.

Кабани довкола італійської столиці розплодилися останніми роками. На вулицях їх приваблює сміття, з вивозом якого в місті проблеми. Тож у деяких районах Риму батьки не відпускають дітей самих до школи. Крім того, тварини спричиняють ДТП та можуть переносити небезпечні для людей хвороби.

Новини світу: в Римі почали відловлювати диких кабанів, що тероризують місто

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