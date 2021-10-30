У Римі розпочався саміт G20: присутні вшанували медиків, які рятують громадян від коронавірусу

У Римі розпочався саміт G20: присутні вшанували медиків, які рятують громадян від коронавірусу

Представники країн мають обговорити нагальні питання.

У Римі розпочався саміту G20, який триватиме від 30 до 31 жовтня. Представники країн мають обговорити нагальні питання, серед яких питання клімату, охорони здоров'я та стабільного розвитку.

Про початок саміту повідомив Шарль Мішель - голова Європейської ради.

"Один із найважливіших самітів G20 за останні роки розпочався з вшанування всіх медичних працівників, які рятували і продовжують рятувати життя. Ми несемо особливу відповідальність за формування світу після COVID-19 та координацію дій щодо основних викликів після нього" -написав він.

Основний день саміту G20 передбачає зустріч представників США, Китаю, Індії та Німеччини.

One of the most important @g20org in recent years starts with an homage to all health workers who saved and continue to save lives.



We have a particular responsibility to shape the post #COVID19 world & coordinate action on the major challenges in its aftermath #G20RomeSummit pic.twitter.com/3MH9fm6YMu — Charles Michel (@eucopresident) October 30, 2021

Нагадаємо, що Рим готується до саміту G20. У місті протести на перекритих вулицях і перші зустрічі лідерів

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