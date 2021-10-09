У Римі застосували водомети для зупинки мітингарів, які штурмують урядові будівлі через "паспорти вакцинації"

В Італії людей позбавляють роботи і зарплати без щеплень.

У Римі на н площі П'яцца-дель-Пополо понад десяток тисяч протестувальників, які не задоволені вимогами паспортів вакцинації, штурмують урядові будівлі, натомість поліція застосовує водомети.

Про це пише видання Roma Corriere Della Sera

Невдоволені заходами уряду, протестувальники спробували дістатися кабінету прем'єра, але їх відтісняють поліцейські. Втім, група демонстрантів по обіді захопила штаб-квартиру Загальної італійської конфедерації праці (CGIL) у Римі. З гаслами "Ні зеленому пропуску" і "Свободи" група протестувальників вдерлася до будівлі. Завдати значних збитків їм завадили правоохоронці.

La manifestation contre le pass sanitaire dégénère à #Rome. Des affront*ments commencent à éclater dans la capitale alors que le pass sanitaire sera obligatoire pour travailler à partir du 15 octobre en #Italie. #manifs9octobre #Roma #piazzadelpopolo #NoGreenPass pic.twitter.com/oDGm44bYF6 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) October 9, 2021

«Напад на штаб-квартиру – це акція фашистських дружин. Ми маємо намір відбити атаку на демократію і на весь трудовий світ. Ніхто не зможе повернути нашу країну в часи фашизму», – заявив генсекретар установи Мауріціо Ландіні.

Відомо про постраждалих і з боку антивакцинаторів, і з боку силовиків.

Як підтверджують силовики, у сутичках постраждав поліцейський, який отримав травму голову. Двох учасників акції заарештували. Очільник ультраправої організації "Форца Нуова" Джуліано Кастелліно, за даними джерел, отримав поранення в голову.

«Це не протестувальники, це злочинці…. Досить цього безпрецедентного насильства, використання вакцини та «зеленого пропуску» рятує життя та дозволяють уникнути нових закритів»,– запевнив міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.

Нагадаємо, що Італія першою в Європі запроваджує обов'язкові "зелені перепустки" для усіх без винятку працівників. У документі має бути інформація про вакцинацію, негативний тест на коронавірус, або ж посвідка, що людина вже перехворіла. Усіх, хто не матиме ковід-сертифікату, відсторонять від роботи. А на тих, хто наважиться прийти на роботу без документа, або ж підробити його, чекатимуть штрафи.

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