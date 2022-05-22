У Ризі чоловік побив хлопця з українським прапором: як його покарають

У Ризі чоловік побив хлопця з українським прапором: як його покарають

Поліція Латвії затримала чоловіка, який після акції "За звільнення від радянської спадщини" завдав тілесних ушкоджень юнакові з українським прапором.

Мотив зловмисника наразі невідомий.

Про це пише Delfi.

У п'ятницю близько 20:00 неподалік місця проведення мітингу та концерту був зафіксований інцидент. Водій BMW вийшов з автівки та завдав тілесних ушкоджень юнакові 2003 року народження, на плечі якого було накинуто прапор України. Зловмисникові вдалося зникнути з місця пригоди.

Правоохоронці негайно розпочали кримінальний процес, а також приступили до оперативно-розшукових заходів, у ході яких було встановлено особу зловмисника. У ніч на суботу співробітники поліції разом із працівниками спецназу Ризького регіонального управління затримали підозрюваного. Уточнюється, що він переховувався за димарем на горищі за місцем проживання.

Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом буде ухвалено рішення про застосування запобіжного заходу. Зазначається, що раніше він уже потрапляв у поле зору поліції.

Зазначається, що справу відкрито за статтею про хуліганство, пов'язане із завданням тілесних ушкоджень потерпілому. За таке порушення передбачено позбавлення волі до 5 років або короткострокове позбавлення волі, поліцейський нагляд, громадські роботи або штраф.

Раніше стало відомо, що смайл у вигляді українського прапору за останні два тижні лютого став одним із найуживаніших в Twitter серед користувачів із Британії, Польщі та України.

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