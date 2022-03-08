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У Ризі навпроти посольства Росії розмістили гігантський плакат із "справжнім обличчям Путіна": фото, відео

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У Ризі навпроти посольства Росії розмістили гігантський плакат із "справжнім обличчям Путіна": фото, відео

Фото: Даніель Павлютс

На банері розміщене фото Путіна на криваво-червоному тлі, а нижня частина його голови – як у черепа.

У столиці Латвії в Ризі розмістили гігантський банер із "справжнім обличчям Путіна". Його повісили навпроти посольства Росії у Латвії. 

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс.

Плакат із Путіним розмістили на будівлі Музею медицини імені Паула Страдиня. На ньому зображений президент країни-агресорки. 

На банері розміщене фото Путіна на криваво-червоному тлі, а нижня частина його голови – як у черепа. Автор зображення – художник Крішс Салманіс, його робили для оформлення обкладинки журналу Ir від 3 березня.

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