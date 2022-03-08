У Ризі навпроти посольства Росії розмістили гігантський плакат із "справжнім обличчям Путіна": фото, відео

На банері розміщене фото Путіна на криваво-червоному тлі, а нижня частина його голови – як у черепа.
У столиці Латвії в Ризі розмістили гігантський банер із "справжнім обличчям Путіна". Його повісили навпроти посольства Росії у Латвії.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс.
Плакат із Путіним розмістили на будівлі Музею медицини імені Паула Страдиня. На ньому зображений президент країни-агресорки.
На банері розміщене фото Путіна на криваво-червоному тлі, а нижня частина його голови – як у черепа. Автор зображення – художник Крішс Салманіс, його робили для оформлення обкладинки журналу Ir від 3 березня.
Kopā PAR Ukrainu! Kopā PRET Putinu! #StandWithUkraine pic.twitter.com/73dJz30pnr— Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (@medicinasmuzejs) March 8, 2022
Читайте також:
- Репресії у Росії: через антивоєнні протести поліція у Московському метро перевіряла переписку пасажирів
- Росіяни з України розповідають рідним про бої без жалю, а від них отримують заклики до геноциду
- "Тиск переходить всі межі": у Росії влаштували істерику через нові санкції США