У Ризі невідомий зірвав прапор України: у Латвії розпочали розслідування

У латвійській Ризі чоловік зірвав прапор України. Через інцидент уже розпочали розслідування.

Про це пише Delfi.

У соцмережу TikTok опублікували відео, на якому видно, як чоловік із закритим обличчям зриває український прапор із будівлі на вулиці Кр. Барона в Ризі.

Зазначається, що злочин було скоєно у п'ятницю, 5 квітня.

"У зв'язку з інцидентом було розпочато кримінальний процес щодо виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів, якщо їх було скоєно групою осіб, а також за навмисне знищення або псування чужого майна", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають процесуальні дії.

Нагадаємо, у Запорізькій області троє підлітків зірвали український прапор та опублікували відео у Мережі. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

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