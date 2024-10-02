У різних містах Росії лунає повітряна тривога: що відбувається (відео)

Росіяни, попри попередження, неабияк злякалися сирени.
У Росії знову взялися за масштабну перевірку систем оповіщення. У середу, 2 жовтня, у різних містах Росії лунає сигнал тривоги.
Про це пишуть російські ЗМІ.
У МНС запевняють, що проходить масштабна перевірка систем оповіщення регіонального та муніципального рівнів. Її начебто заздалегідь анонсували.
"У столичному регіоні, Сочі, Володимирі, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону та інших містах пролунав спеціальний сигнал, також для тестування в ефір телеканалів виводять повідомлення від відомства", — пише паблік.
Росіяни, попри попередження, неабияк злякалися сирени.
Нагадаємо, Україна не припиняє завдавати ударів по військових цілях РФ. Зокрема, 1 жовтня у російській Пермі загорівся хімічний завод.
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