У РНБО прокоментували глузування сина Трампа зі Зеленського через гучну заяву Байдена

Син Трампа жорстко відреагував на рішення Байдена, не забувши при цьому Україну.

У РНБО відповіли на глузливі насміхання сина кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа над президентом України Володимиром Зеленським. Причиною "радості" Трампа молодшого стало рішення президента США Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів.

Свою думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він нагадав, що країна-агресорка Росія продовжує вбивати християн, священиків, та руйнує храми і церкви в Україні.

"Про це добре знають республіканці та їх супортери, тому вони навряд цей так званий "жарт" зацінять, бо він над ними", - йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів. Проте виконуватиме свої обовʼязки до кінця терміну.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп різко відреагував на вихід Джо Байдена з перегонів у президентських виборах та накинувся на нього зі звинуваченнями, назвавши "найгіршим президентом країни".

Тоді як син кандидата у президенти США від республіканців Дональд Трамп-молодший узявся насміхатися із президента України Володимира Зеленського після рішення чинного американського лідера Джо Байдена знятися з виборів.

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