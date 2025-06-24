Іран, Ізраїль, КНДР, РФ

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У РНБО прокоментували порушення перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Там наголошують: має бути зміна автократичного режиму, щоб припинення вогню працювало.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, для того, щоб перемир’я працювало, має відбутися зміна режимів.

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«Без зміни автократичних режимів припинення вогню не працює — доведено Іраном і Росією», — стверджує Коваленко.

Як стало відомо сьогодні, 24 червня, Іран та Ізраїль домовилися про перемир’я. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

«Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!», — наголосив американський лідер.

Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню після обміну ракетними обстрілами. З його слів, «12-денна війна» завершиться після поетапного впровадження протягом 24 годин. Іран має першим почати вводити режим припинення вогню між сторонами.

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