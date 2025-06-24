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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У РНБО прокоментували порушення перемир’я між Іраном та Ізраїлем

Іран та Росія продемонстрували, що домовлятися про припинення ударів на конкретний час і з чіткими умовами з ними не варто, бо ці гравці — не дотримують слова.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Іран, Ізраїль, КНДР, РФ

Іран, Ізраїль, КНДР, РФ

У РНБО прокоментували порушення перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Там наголошують: має бути зміна автократичного режиму, щоб припинення вогню працювало.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, для того, щоб перемир’я працювало, має відбутися зміна режимів.

«Без зміни автократичних режимів припинення вогню не працює — доведено Іраном і Росією», — стверджує Коваленко.

Як стало відомо сьогодні, 24 червня, Іран та Ізраїль домовилися про перемир’я. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

«Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!», — наголосив американський лідер.

Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню після обміну ракетними обстрілами. З його слів, «12-денна війна» завершиться після поетапного впровадження протягом 24 годин. Іран має першим почати вводити режим припинення вогню між сторонами.

Ми раніше писали, що перемир’я між Іраном та Ізраїлем матиме наслідки й для України. Політолог Вадим Денисенко зробив перші прогнози.

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