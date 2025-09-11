- Дата публікації
Категорія
- Світ
У РНБО сказали, який висновок слід зробити після нальоту дронів на Польщу
У випадку масованих атак ППО НАТО демонструватиме низький відсоток збиттів.
У РНБО пояснили, який висновок слід зробити після атаки російських дронів по Польщі. Річ у тім, що ППО НАТО не готова до подібних загроз.
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
«Важливий висновок з атак російських дронів по Польщі для країн НАТО має бути таким: ППО НАТО не готова до таких загроз», — написав він.
Як додав Коваленко, у випадку масованих атак запас дорогих ракет швидко вичерпується, а відсоток збиттів буде низьким.
«Треба перебудовувати і тільки Україна наразі має досвід побудови ППО під сучасну війну як з комплексів Заходу, адаптованих під загрози, так і з МВГ та зенітних дронів», — констатував керівник ЦПД.
Раніше у ISW пояснили, з якою метою РФ запустила дрони по Польщі.
Так, ймовірно, порушення повітряного простору Польщі безпілотниками РФ має на меті оцінити можливості та реакції як Польщі, так і НАТО в надії застосувати отримані уроки до майбутніх конфліктних сценаріїв з альянсом НАТО.
«Росія докладає багатосторонніх зусиль для підготовки до потенційної майбутньої війни між Росією та НАТО», — написали аналітики.