У роботі Google стався масштабний збій: що не працює
У роботі Google стався масштабний збій 4 вересня, який зачепив цілий світ. Не працюють сервіси YouTube, Google Meet, Gmail та інші.
Про це свідчить інофрмація сервісу Downdetector.
На діаграмі Downdetector вказана кількість повідомлень про проблеми в роботі Google, відправлених за останні 24 год.
За словами користувачів, найбільше проблем виникла із Google maps — 53% від усіх звернень. Ще 29% скарг стосуються Google search, а 18% проблем зафіксовано у Google drive.
Користувачі Мережі припускають, що причиною масштабного збою в Google може бути останнє оновлення браузера Chrome. Так, на проблеми з пошуковиком Google, YouTube та Gmail скаржаться деякі юзери з Європи.