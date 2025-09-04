У роботі Google стався масштабний збій: що не працює

Google

У роботі Google стався масштабний збій 4 вересня, який зачепив цілий світ. Не працюють сервіси YouTube, Google Meet, Gmail та інші.

Про це свідчить інофрмація сервісу Downdetector.

На діаграмі Downdetector вказана кількість повідомлень про проблеми в роботі Google, відправлених за останні 24 год.

За словами користувачів, найбільше проблем виникла із Google maps — 53% від усіх звернень. Ще 29% скарг стосуються Google search, а 18% проблем зафіксовано у Google drive.

Проблеми з Google, про які повідомлялося протягом останніх 24 годин / © Downdetector

Користувачі Мережі припускають, що причиною масштабного збою в Google може бути останнє оновлення браузера Chrome. Так, на проблеми з пошуковиком Google, YouTube та Gmail скаржаться деякі юзери з Європи.