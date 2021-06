У роботі Google стався глобальний збій

Associated Press

Найбільше користувачі Мережі скаржаться на проблеми з роботою Google на смартфонах з Android.

У роботі Google стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми в роботі пошукової системи.

Про це свідчать дані сайту Downdetector.

Найбільше скарг зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччині і Великої Британії. Зокрема є проблеми і в Україні, Польщі, Білорусі й Росії.

Найбільше проблем у роботі зі смартфонами: 73% користувачів повідомляють про проблеми із входом на сайт Google, а 27% скарг стосуються доступу до акаунтів. Як випливає із коментарів, залишених користувачами з усього світу, найбільше проблем - у роботі зі смартфонами на Android.

Нагадаємо, 8 червня стався величезний глобальний збій в роботі Інтернету. Так, відомо про перебої у роботі New York Times, The Guardian, CNN і Financial Times та інших. Також не працював британський урядовий портал, соцмережа Twitch і онлайн-крамниця Amazon.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання