Небезпечну інфекцію виявили в Росії / © Associated Press

У Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу — «віспу мавп». В одного з пацієнтів захворювання вже підтвердилося.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Хворий чоловік сам звернувся за допомогою до медиків зі скаргами на висипання на шкірі обличчя і температуру, яка піднімалася до 39 градусів.

Пацієнт повідомив, що має супутні захворювання — ВІЛ-інфекцію, а раніше хворів сифілісом. Медики попередньо поставили діагноз «віспа мавп».

Інший хворий сприйняв два невеликі висипи на обличчі за прояв застуди і намагався обробити їх кремом від герпесу. Через кілька днів температура піднялася до 40 градусів, і його госпіталізували.

За його словами, у Москві він перебуває вже близько півтора місяця, а за кордон їздив дуже давно. Громадських місць, таких як лазні чи сауни, він не відвідував. Як сталося зараження, чоловік не знає.

Обидва пацієнти госпіталізовані до Домодєдовської лікарні, вони перебувають в окремих палатах, а їхні помешкання дезінфікували.

Відомо, що збудником цього рідкісного захворювання є вірус, носієм якого є хворі тварини. Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами. Передавання інфекції також можливе внаслідок статевого контакту, включно із дотиками до статевих органів.

Нагадаємо, в Індії органи охорони здоров’я розпочали боротьбу з новим спалахом вірусу Ніпах. У східному штаті Західна Бенгалія, поблизу густонаселеної Калькутти, виявлено вже п’ять випадків цього невиліковного захворювання.