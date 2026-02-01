ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
2 хв

У росіян у Підмосков’ї виявили рідкісну хворобу — віспу мавп

Обидва пацієнти перебувають в окремих палатах лікарні, а їхні помешкання дезінфікували.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Небезпечна інфекція

Небезпечну інфекцію виявили в Росії / © Associated Press

У Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу — «віспу мавп». В одного з пацієнтів захворювання вже підтвердилося.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Хворий чоловік сам звернувся за допомогою до медиків зі скаргами на висипання на шкірі обличчя і температуру, яка піднімалася до 39 градусів.

Пацієнт повідомив, що має супутні захворювання — ВІЛ-інфекцію, а раніше хворів сифілісом. Медики попередньо поставили діагноз «віспа мавп».

Інший хворий сприйняв два невеликі висипи на обличчі за прояв застуди і намагався обробити їх кремом від герпесу. Через кілька днів температура піднялася до 40 градусів, і його госпіталізували.

За його словами, у Москві він перебуває вже близько півтора місяця, а за кордон їздив дуже давно. Громадських місць, таких як лазні чи сауни, він не відвідував. Як сталося зараження, чоловік не знає.

Обидва пацієнти госпіталізовані до Домодєдовської лікарні, вони перебувають в окремих палатах, а їхні помешкання дезінфікували.

Відомо, що збудником цього рідкісного захворювання є вірус, носієм якого є хворі тварини. Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами. Передавання інфекції також можливе внаслідок статевого контакту, включно із дотиками до статевих органів.

Нагадаємо, в Індії органи охорони здоров’я розпочали боротьбу з новим спалахом вірусу Ніпах. У східному штаті Західна Бенгалія, поблизу густонаселеної Калькутти, виявлено вже п’ять випадків цього невиліковного захворювання.

Дата публікації
Кількість переглядів
387
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie