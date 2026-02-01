- Дата публікації
У росіян у Підмосков’ї виявили рідкісну хворобу — віспу мавп
Обидва пацієнти перебувають в окремих палатах лікарні, а їхні помешкання дезінфікували.
У Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу — «віспу мавп». В одного з пацієнтів захворювання вже підтвердилося.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Хворий чоловік сам звернувся за допомогою до медиків зі скаргами на висипання на шкірі обличчя і температуру, яка піднімалася до 39 градусів.
Пацієнт повідомив, що має супутні захворювання — ВІЛ-інфекцію, а раніше хворів сифілісом. Медики попередньо поставили діагноз «віспа мавп».
Інший хворий сприйняв два невеликі висипи на обличчі за прояв застуди і намагався обробити їх кремом від герпесу. Через кілька днів температура піднялася до 40 градусів, і його госпіталізували.
За його словами, у Москві він перебуває вже близько півтора місяця, а за кордон їздив дуже давно. Громадських місць, таких як лазні чи сауни, він не відвідував. Як сталося зараження, чоловік не знає.
Обидва пацієнти госпіталізовані до Домодєдовської лікарні, вони перебувають в окремих палатах, а їхні помешкання дезінфікували.
Відомо, що збудником цього рідкісного захворювання є вірус, носієм якого є хворі тварини. Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами. Передавання інфекції також можливе внаслідок статевого контакту, включно із дотиками до статевих органів.
