У росіян серйозні проблеми зі зняттям готівки у банкоматах: до чого тут ГУР

Під час спроб скористатися банкоматом дебетові та кредитні картки росіян відразу блокуються.

У Росії фіксуються проблеми зі зняття готівки у банкоматах. За цим стоять фахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що атака кіберфахівців ГУР на російський банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії РФ, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів.

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

Користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, а при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.рф". Також заблоковано роботу брокерського застосунку "Т-інвестиції". 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Нагадаємо, російський диктаторський режим вирішив обмежити доступ жителям РФ до сервісу YouTube. Таким чином кремлівський режим хоче заблокувати один з останніх американських сервісів на території РФ.

Знайти та покарати! США разом з ЄС взялись за російських кіберзлочинців!

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