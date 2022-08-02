"У росіян вже є заклики про початок війни на Балканах" - експертка про роль РФ у загостренні між Косовом та Сербією

Росія може використати загострення на Балканах, щоб розпалити війну в центрі Європи, і тоді для європейців буде складно одночасно підтримувати Україну і Балкани.

Про це сказала експертка-балканістка Марія Гелетей в ефірі національного телемарафону.

"Це чудове поле для використання Росією цієї ситуації, тому що Росія використовує будь-яке малесеньке заворушення на Балканах: вона використовувала ситуацію в Македонії, яка трапилася декілька місяців тому, вона використовує Косово. Якщо подивитися на західні та українські медіа, у нас є звичайна згадка про ситуацію, а у росіян заклики про те, що там починається ще одна лінія фронту і починається війна. Хоча ми не бачили війни, ми бачили звичайне протистояння, звичайний протест", - сказала Гелетей.

За її словами, ситуація між Сербією та Косово може перерости у воєнний конфлікт, тому косовська сторона після консультації з західними партнерами пішла на поступки. Разом з тим, при сутичках більш серйозного характеру у ситуацію втрутиться контингент KFOR, який перебуває у Косово.

"Вони не втручалися у цю ситуацію, яка виникла цими днями, тому що не було підстав. Вони спостерігали за нею. Але якщо буде розвиватися серйозніше, вони будуть втручатися. І це збереже принаймні Косово від такої війни. Але це може бути інша країна на Балканах, це Боснія і Герцеговина, вона теж дуже чутлива до конфліктів, вона дуже розділена", - сказала експертка.

Нагадаємо, Косово відклало скандальне рішення, через яке виник конфлікт.

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