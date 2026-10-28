У Росії 12-річна дівчинка спалила АЗС і поліцейську машину: що відомо (фото)

Спалена АЗС в Башкортостані / © із соцмереж

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У російському Башкортостані 12-річна дівчинка підпалила автозаправну станцію та службовий автомобіль поліції. За її словами, вона діяла за вказівками невідомих, які погрожували створити проблеми із законом для її батьків.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на російське МВС.

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За даними відомства, увечері 23 жовтня школярка приїхала з невеликого міста Ішимбай до великого промислового міста Салават. Спочатку вона тут підпалила АЗС на вулиці Первомайській, а згодом — поліцейський автомобіль.

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Під час опитування дівчинка заявила, що якісь незнайомці нібито погрожували її батькам проблемами із законом, якщо вона не виконає їхніх вимог.

© із соцмереж

Чи вдалося правоохоронцям встановити особи цих людей і перевірити слова дитини, у повідомленні не уточнюється.

Російські силовики запевняють, що внаслідок підпалів ніхто не постраждав. Дівчинку затримали та доставили до відділу поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Москві затримали керівника регіонального осередку Комуністичної партії РФ у Республіці Комі, колишнього депутата Державної думи Олега Михайлова. Його звинувачують у «виправданні тероризму», за цією статтею йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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