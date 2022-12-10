У Росії 12-річному школяреві прийшла повістка до військкомату

У РФ 12-річному школяру прийшла повістка з вимогою з'явитися до військкомату.
У Росії військові комісаріати почали цікавитись дітьми. Так, у повістці для 12-річного школяра йдеться про те, що дитина підлягає початковій постановці на військовий облік.
Про це повідомляє Telegram-канал "ЧП Канськ".
Родичі дитини бідкаються, мовляв на військовий облік у Росії беруть із 16-17 років. Рідні школяра не розуміють, чому раптом 12-річного хлопчикоа вже змушують з'явитися до військкомату.
"Ситуація така, дитині 12 років, прийшла повістка з канського військового комісаріату... наскільки мені не зраджує пам'ять, то на початковий облік ставлять із років 16-17... питання... навіщо дитину просять з'явитися у військкомат і стати на ВО", – обурені родичі хлопчика.
Матері юного "призовника" пояснили, що "такі помилки трапляються досить часто". В такому разі жінці порадили звернутися по допомогу до прокуратури.
Нагадаємо, на території захопленої Луганщини до Росії вивозять українських підлітків. Їх відправляють до Чечні для "патріотичного виховання".
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