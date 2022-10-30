Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії 15-річна дівчина викинулась з багатоповерхівки через нерозділене кохання до однокласниці

Дата публікації
Перегляди
1916
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії 15-річна дівчина викинулась з багатоповерхівки через нерозділене кохання до однокласниці

Фото: pixabay.com

Російську школярку не врятували.

У місті Тюмень, що в Росії, 15-річна дівчина вчинила самогубство через кохання до однокласниці. 

Про це повідомляє телеграм-канал Baza. 

15-річна росіянка закохалась у свою однокласницю та намагалась до неї залицятись, проте дівчина не відповіла взаємністю. Тоді росіянка викинулась з балкону 17 поверхового будинку. 

Медики намагались реанімувати 15-річну школярку, проте та померла. 

Росія та боротьба за "скрепи" 

У Росії диктатор Путін оголосив "війну" західним цінностям. Він задекларував, що в Росії повинно панувати православні "скрепи". Таку ж політику нетолерантності окупанти прагнуть нав'язати і українцям. Для цього вони придумали, що однією із причин війни є "десатанізація" України. 

Російські православні священники часто видають маразматичні заяви. Зокрема, настоятель храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення Михайло Васильєв порекомендував жінкам більше народжувати, щоб відправляти дітей на війну.

Читайте також:

"Бойові комарі" - чергова байка Росії на засіданні ООН насмішила світ

"Бойові комарі" - чергова байка Росії на засіданні ООН насмішила світ

Повʼязані теми:

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1916
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація