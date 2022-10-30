У Росії 15-річна дівчина викинулась з багатоповерхівки через нерозділене кохання до однокласниці

У місті Тюмень, що в Росії, 15-річна дівчина вчинила самогубство через кохання до однокласниці.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

15-річна росіянка закохалась у свою однокласницю та намагалась до неї залицятись, проте дівчина не відповіла взаємністю. Тоді росіянка викинулась з балкону 17 поверхового будинку.

Медики намагались реанімувати 15-річну школярку, проте та померла.

Росія та боротьба за "скрепи"

У Росії диктатор Путін оголосив "війну" західним цінностям. Він задекларував, що в Росії повинно панувати православні "скрепи". Таку ж політику нетолерантності окупанти прагнуть нав'язати і українцям. Для цього вони придумали, що однією із причин війни є "десатанізація" України.

Російські православні священники часто видають маразматичні заяви. Зокрема, настоятель храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення Михайло Васильєв порекомендував жінкам більше народжувати, щоб відправляти дітей на війну.

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