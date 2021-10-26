У Росії 20-річна сутенерка через помсту "нацькувала" на подругу спільників, які ґвалтували її всю ніч

У Росії 20-річна сутенерка через помсту "нацькувала" на подругу спільників, які ґвалтували її всю ніч

Суд визнав їх трьох винними.

У російському місті Барнаулі 20-річна дівчина підбурила до зґвалтування подруги двох своїх спільників. Сутенерка у такій собі вирішила помститися дівчині, яка відмовилася працювати на неї і позбавила її заробітної платні.

Про це повідомляє пресслужба регіонального управління Слідчого комітету Росії (СКР).

За даними слідства та суду, на початку квітня 2021 року у місті Барнаулі 20-річна засуджена з особистих неприязних стосунків вирішила помститися своїй знайомій за те, що вона більше не захотіла надавати інтимні послуги за плату і тим самим позбавила її заробітку. З цією метою вона орендувала квартиру, до якої запросила двох чоловіків, а згодом обманним шляхом покликала дівчину в гості. Після того, як потерпіла зайшла до житла, присутні почали бити її та примушувати до вчинення статевих актів.

"Протягом ночі чоловіки ґвалтували дівчину та чинили щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. Після того, як зловмисники заснули, потерпіла вибралася із квартири через вікно і, перебуваючи на карнизі житлового будинку, покликала на допомогу. Злякавшись, що ґвалтівники можуть прокинутися, вона зістрибнула вниз", - розповіли в управління Слідчого комітету Росії.

Засуджені провину не визнали, стверджуючи, що все відбувалося за взаємною згодою. Зрештою, їх визнали винними. Суд призначив покарання кожному у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму. Також вони повинні виплатити штраф на користь потерпілій у розмірі 500 тисяч рублів.

Нагадаємо, що у Київській області 25-річний чоловік жорстоко вбив 45-річного знайомого. Після розправи він викинув тіло потерпілого на сходовий майданчик.

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