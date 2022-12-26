У Росії 20-річний призовник у військкоматі порізав собі вени

Росіянина госпіталізували.
У російському Сиктивкарі 20-річний призовник у військовому комісаріаті порізав собі вени.
Про це повідомляє "Медуза".
Відомо, що хлопець 26 грудня прийшов до військкомату разом із мамою. Там він дістав гострий предмет та на очах у працівників військкомату та своєї матері порізав собі вени.
Працівники російського військкомату заявили, що хлопець це зробив нібито через "шантаж". Його відправили до психлікарні.
Нагадаємо, в Росії проти окупанта Данила Фролкіна, який зізнався у вбивстві цивільного українця, відкрили кримінальну справу за "дискредитацію армії".
Також СБУ оголосила в державний та міжнародний розшук росіянку Ольгу Биковську, яка закликала чоловіка-окупанта ґвалтувати українок. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
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