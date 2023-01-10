У Росії 85-річного ігумена монастиря звинуватили в педофілії: розбещував хлопчиків

За словами постраждалих, ігумен піддав їх сексуальному насильству у 2016 та 2017 роках, коли вони були дітьми.

У Підмосков'ї 85-річного ігумена монастиря звинуватили в педофілії.

Про це повідомляє пропагандистське видання mk.ru.

За даними видання, до поліції звернулися юнаки 18 та 23 років. За словами хлопців, ігумен піддав їх сексуальному насильству у 2016 та 2017 роках, коли вони були дітьми. Це відбувалося в одній із кімнат монастиря.

Один із постраждалих пізніше сам отримав судимість за статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Ігумена затримали та порушили проти нього кримінальну справу. 85-річному підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Російський телеграм-канал Mash пише, що цей жіночий монастир "Святої Живоначальної Трійці" — "найсправжніша секта". Колишні парафіяни нібито скаржаться на психологічний тиск з боку служителів та здирництво грошей.

Монастир та ігумен належать до Істинно-Православної Церкви Росії. Ця конфесія є самостійною і не підпорядковується РПЦ та патріархові Кирилу.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, екссекретаря Чернівецької єпархії, який тепер "пішов на підвищення" і став головою Івано-Франківської єпархії УПЦ МП, співробітники СБУ застали разом із роздягненим хлопцем під час обшуків у Чернівецькій єпархії. В Мережі з'явилася інформація, що юнакові лише 17 років.

Сам священнослужитель цю інформацію спростовував та заявляв, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

Офіційно СБУ так і не підтвердила факту секс-скандалу.

За інформацією видання LB.ua, під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП також було знайдено ноутбук із дитячим порно. За попередніми даними, відео не було завантажено з Мережі, а знято на камеру.

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