У Росії африканку звинуватили в “оскверненні” Вічного вогню: відео

Проти іноземної студентки відкрито кримінальне провадження через нібито непристойний танець.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо осквернення символу військової слави Росії (частина 4 статті 354.1 КК РФ) проти іноземки, яка виконала “непристойний танець” на тлі Вічного вогню у Ханти-Мансійську.

Про це повідомили на сайті окружного управління відомства.

Як повідомляє Ural Mash, у кримінальному злочині звинувачують 21-річну студентку із Замбії Ребекку Зібу. Російські слідчі стверджують, що підозрювана “виконала непристойний танець” у міському Парку Перемоги та виклала ролик “з написом образливого характеру” у соцмережах.

Слідком РФ також опублікував відеозапис з вибаченнями дівчини, яка запевняла, що не знала про значення монумента і не хотіла нікого образити.

У Telegram-каналах було опубліковано коротке відео, на якому видно, що цілком одягнута темношкіра дівчина, спершись на монумент, виконала кілька рухів відомого танцю тверк.

У кутку ролика з’являється напис: “Shaking ass for the dead, I'm sure they are sleeping well tonight” (“Потрясти задницею для мертвих, я впевнена, що вони цієї ночі добре сплять”).

Тепер дівчині за осквернення символу військової слави, вчиненому з використанням інтернету, загрожує штраф до 3 мільйонів російських рублів або навіть позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, раніше суд російського міста Новгорода ухвалив рішення покарати тижневим арештом місцевого мешканця Антона Горбаня, який ліг у центрі міста у жовто-блакитному мішку та перераховував зруйновані російськими окупантами міста України.

