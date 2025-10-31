- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 543
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії атаковано електропідстанцію "Владимирська": відео "прильотів"
Електропідстанцію «Владимирська» — вузловий об’єкт, критичний для енергосистеми регіону — було виведено з ладу.
Росіяни повідомляють, що в ніч проти 31 жовтня була атакована електропідстанція «Владимирська» під містом Владимир. Очевидці зняли на відео звуки вибухів і моменти влучань.
Про це інформують російські телеграм-канали.
Після «прильотів» по електропідстанції «Владимирська» виникла масштабна пожежа. Об’єкт виведено з ладу.
За даними пабліків, відео від очевидців з моментом атаки на місто Владимир та вказують на те, що в селищі Енергетик був завданий удар по електропідстанції. Атакована підстанція розташована на вулиці Енергетиків.
«Противником здійснено атаку на інфраструктуру недалеко від міста Володимира. Усі системи зараз функціонують у штатному режимі. Фахівці працюють на місці», — стверджує губернатор Олександр Авдєєв.
Підстанція «Владимирська» є вузловим енергетичним об’єктом із встановленою потужністю близько 4 010 мегавольт-ампер. Вона критично важлива для енергосистеми регіону, оскільки від неї відходить низка ліній електропередачі напругою 110-750 кВ.
Нагадаємо, цієї ж ночі у місті Орел на території Росії безпілотники атакували місцеву теплоелектроцентраль (ТЕЦ). Інформацію про удар офіційно підтвердив губернатор Андрій Кличков. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів у різних районах Орла, а пізніше з’явилася інформація, що ціллю була саме ТЕЦ.