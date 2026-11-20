Хімічний завод / © ASTRA

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У російській Смоленській області вночі 20 листопада пролунали вибухи на території великого хімічного підприємства ПАТ «Дорогобуж». Місце удару вдалося встановити за відеозаписом, який поширили в Мережі.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на результати власного OSINT-аналізу.

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Близько опівночі в регіоні оголосили небезпеку атаки безпілотників. Невдовзі українські моніторингові канали повідомили про удар по промисловому майданчику заводу «Дорогобуж».

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На оприлюднених кадрах зафіксовано момент вибуху.

Аналітик ASTRA дослідив відео та встановив, що вибух стався саме на території хімічного підприємства, яке називають одним із найбільших у Смоленській області.

Російська влада на момент публікації повідомлення офіційно не коментувала атаку.

Що виробляє завод «Дорогобуж»

ПАТ «Дорогобуж» входить до російської хімічної групи «Акрон», основним бенефіціаром якої є мільярдер В'ячеслав Кантор.

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Підприємство спеціалізується на виробництві мінеральних добрив та іншої хімічної продукції.

За даними самої компанії, на завод припадає приблизно 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри.

Ця речовина широко використовується в сільському господарстві, але також може застосовуватися як компонент промислових вибухових речовин.

Крім аміачної селітри, підприємство виробляє аміак, азотну кислоту, нітроамофоску та інші мінеральні добрива.

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Таким чином, продукція заводу має подвійне промислове призначення. Водночас інформації про безпосереднє виготовлення на підприємстві готових боєприпасів немає.

Завод уже атакували раніше

Це не перша атака на хімічне підприємство «Дорогобуж».

За інформацією ASTRA, завод зазнавав ударів у грудні 2025 року та в ніч проти 25 лютого 2026-го.

Під час лютневої атаки загинули семеро людей.

Серед загиблих були двоє співробітників пожежно-рятувального підрозділу підприємства. За повідомленням видання, вони померли внаслідок отруєння аміаком.

Наслідки нового удару 20 листопада, зокрема масштаби можливих пошкоджень виробничих потужностей, наразі невідомі.

Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомив про ураження великого НПЗ у Росії

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