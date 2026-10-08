Пожежа після атаки на «Яндекс» / © із соцмереж

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У ніч проти 8 жовтня у місті Сасово Рязанської області Росії було уражено промислового комплексу, де розташовані верстатобудівний завод «Саста» та дата-центр «Яндекса». Після атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, а в роботі Yandex Cloud зафіксували збої.

Про це повідомили телеграм-канали, підтвердили компанія «Яндекс» та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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За даними моніторингових ресурсів, по промисловому об’єкту в Рязанській області могли вдарити ракетами або реактивними безпілотниками. Внаслідок атаки на території комплексу спалахнула масштабна пожежа, яку очевидці зняли на відео.

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Після удару в роботі сервісів «Яндекса» почали фіксуватися збої.

Скарги користувачів на збої в роботі сервісів «Яндексі» / © скриншот

У пресслужбі «Яндекса» підтвердили «інцидент, який торкнувся частини інфраструктури компанії». Там також заявили, що постраждалих в «інциденті» в Рязанській області немає, основні сервіси компанії працюють у штатному режимі. Наразі фахівці усувають наслідки та відновлюють роботу порушених сервісів.

«В цю гру можна грати удвох. СОУ нанесли удар по дата-центру „Яндекс“ у Рязанській області. Генерали, які планують операції проти України і переконують в доцільності путіна, постійно забувають сказати, що у відповідь точно прилетить. Але ж тоді доведеться визнати війну безглуздою», — прокоментував атаку Коваленко.

Дата публікації 09:56, 08.10.26 Кількість переглядів 96 В РФ атаковано завод «Саста» і дата-центр «Яндекса»

У Росії атакували завод, який працює на ВПК: після удару стався збій сервісів "Яндекса" (5 фото) © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+

Що відомо про завод «Саста»

Підприємство спеціалізується на виробництві високоточних металообробних верстатів із числовим програмним керуванням. Зокрема, йдеться про п’ятиосьові обробні центри, токарно-фрезерні комплекси та важкі верстати.

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Таке обладнання використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості Росії.

Сам завод заявляє про входження до зведеного реєстру організацій російського оборонно-промислового комплексу.

Значення «Састи» для російського ВПК полягає насамперед у забезпеченні виробничої бази. Верстати підприємства можуть використовуватися для виготовлення високоточних металевих деталей та вузлів військової техніки.

Раніше завод постачав спеціалізоване обладнання підприємствам корпорації «Тактичне ракетне озброєння» та «Роскосмосу».

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Підприємство також перебуває під міжнародними санкційними обмеженнями низки країн.

Що відомо про дата-центр «Яндекса»

На території того самого промислового майданчика розташований дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово».

Його заявлена енергетична потужність становить до 12 МВт, а інфраструктура розрахована на розміщення десятків тисяч серверів.

Після атаки в роботі Yandex Cloud зафіксували масштабні проблеми. Повідомлялося про «порушення електроживлення», через яке стали недоступними окремі елементи хмарної інфраструктури.

Збої, за наявними повідомленнями, торкнулися обчислювальних потужностей, мереж, сховищ даних, баз даних, Kubernetes, хмарних сервісів, систем штучного інтелекту, безпеки та моніторингу.

Російські удари по дата-центрах України — що відомо

Так, 29 вересня через російські удари по дата-центрах і вузловому обладнанню у Києві та низці регіонів України виникли масштабні перебої з Інтернетом, хостингом і телефонним зв’язком.

Зокрема, у столиці постраждали об’єкти провайдерів Cosmonova (ударів зазнав і їхній роздрібний бренд «Коло.ТБ»), Datagroup, UTELS, Crazy Network, «Павутина», Kievnet, Faust, Etherlink, Cityhost, MiroHost та «Домонет». Через пошкодження інфраструктури зв’язку та хостингу також призупиняв роботу телеканал «Новини.LIVE».

Внаслідок російських ударів 1 жовтня київський дата-центр «Парковий» зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу без можливості відновлення. Клієнтські дані та потужності збереглися і вже відновлюються на альтернативних майданчиках у ЄС завдяки резервуванню.

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