У Росії батька двох дітей оштрафували через напис "Ні війні" на "дитячому закладі"

У Росії чоловіка оштрафували на 15 тисяч рублів за напис "Ні війні".

У Бурятії суд оштрафував 40-річного місцевого жителя Дениса Силакова на 15 тисяч рублів нібито за "дискредитацію військових".

Про це повідомляє російське видання "Медиазона" з посиланням на сайт суду.

Зазначається, що суддя визнав винним жителя села Кабанськ у тому, що він написав "аерозольною фарбою зеленого кольору" слова "Ні війні" на стіні "одного з дитячих закладів". Суд вирішив, що підозрюваний "своїми діями підривав довіру до проведення спеціальної військової операції на території України". Чоловік визнав провину і таки покаявся.

Оскільки "порушник" — безробітний батько двох неповнолітніх дітей, йому призначили штраф вдвічі менший за мінімальні 30 тисяч рублів, передбачених статтею про "дискредитацію" армії.

Нагадаємо, росіяни гнівно відреагували на звістку про постачання західних танків до України. Тепер дехто критикує Володимира Путіна за те, що взагалі почав війну.

Читайте також: