У Росії заявили, що безпілотник атакував військовий аеродром: пошкоджено літак

Пропагандисти пишуть про "пошкодження літака, який не використовується".

У Росії невідомий безпілотник атакував військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники, якими окупанти обстрілюють Україну.

Про це повідомили російські пропагандисти.

Пропагандисти заявили, що нібито "безпілотник ЗСУ" атакував аеродром у Калузькій області РФ. Дрон-камікадзе там упав зранку, 21 серпня.

Росіяни заявили, що нібито "було пошкодженого один літак, який не використовується". Інших руйнувань нібито немає. Зазначимо, що раніше окупанти заявляли, що вони збили усі БПЛА.

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" припустив, що ймовірно йдеться про аеродром "Шайковка", звідки російські бомбардувальники вилітають та завдають ракетних ударів по території України. Ймовірно, невідомий дрон міг пошкодити Ту-22М3.

Нагадаємо, зранку окупаційне Міноборони заявило про "атаку безпілотників" на Москву. Там встигли прозвітувати, що вони все збили.

Раніше повідомлялось про удари невідомим БПЛА по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ. Є інформація про знищення двох літаків.

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